MICHELBACH – Tag des Schießsports – schnuppern bei einem Wettbewerb – Am Samstag, den 26. Oktober, von 15.00 bis circa 18.00 Uhr und Sonntag, den 27. Oktober, von 10.00 bis 13.00 Uhr, bietet der Schützenverein Adler Michelbach 1958 e.V. einen Tag des Schießsports für jedermann, im Schützenhaus in Michelbach, an.

Im Luftgewehrsport können sich Mannschaften von drei bis fünf Schützen bilden, aber auch Einzelwettbewerber sind herzlich willkommen. Die Regeln sind 20 Wettkampfschüsse, plus fünf Probeschüsse. Teilnehmen können alle ab 16 Jahre. Das Startgeld beträgt 3,00 Euro pro Schütze. Jugendliche, im Alter von 10 bis 15 Jahren können an beiden Wettbewerben mit einem elektronischen Gewehr teilnehmen. Beim Kleinkaliberwettbewerb, ab 18 Jahre, geht es um das Einzelschiessen, mit zehn Schüssen und fünf Probeschüssen. Das Startgeld beträgt 5,00 Euro. Es warten auf die Gewinner tolle Preise in Form von wertvollen Gutscheinen, die bei der Siegerehrung am Sonntag verteilt werden. Natürlich werden die Sportgeräte vom Verein zur Verfügung gestellt. Aktive Schützen sind nicht startberechtigt.

Bitte Fragen oder Anmeldungen bei Heinz-Willi Ellert Tel. 02681 – 2645, hw.ellert@t-online.de und/oder bei Günter Imhäuser Tel. 02681 – 1696, guenter.imhaeuser@online.de.