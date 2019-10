Veröffentlicht am 24. Oktober 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Sitzung des Ortsgemeinderates Güllesheim – Am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, findet ab 19:00 Uhr im Bürgerhaus an der Raiffeisenhalle („Kristallsaal“) in Güllesheim eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Anerkennung der Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen vom 09. Juli 2019 und 22. August 2019; Information über die nichtöffentliche Sitzung vom 22.08.2019; Einwohnerfragestunde (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung zugeleitet werden); Senioren Weihnachtsfeier 2019 und Senioren Karnevalsfeier 2020; Gestaltung der Homepage der Ortsgemeinde; Zuwendung an den SV Güllesheim 1926 e.V. anlässlich des Verbandsgemeindepokals; Stellungnahme zum Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde Flammersfeld; Versetzung der Ortseingangstafel in der Steinstraße; Feste Termine für Sitzungen des Ortsgemeinderates und des Bauausschusses für das gesamte Jahr; Mitteilungen und Anfragen.

Nichtöffentliche Sitzung

Anerkennung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung vom 22. August 2019; Stellungnahme zu Bauanträgen; Stellungnahme zu Bauvoranfragen; Personalangelegenheiten; Mitteilungen und Anfragen.

Peter Humberg Ortsbürgermeister