BETZDORF-MAINZ – Besucherfahrt zum Mainzer Landtag – Der heimische Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach lädt alle politisch interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Wahlkreis 1 zu einer Informationsfahrt am Donnerstag, den 7. November 2019 in den Landtag nach Mainz ein.

Das Programm sieht eine Plenarsaalbesichtigung vor. Anschließend steht der Abgeordnete zu einem Informationsaustausch über die Arbeit in Mainz und im Wahlkreis zur Verfügung.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen bleibt Zeit zur freien Verfügung in der Mainzer Innenstadt. Zum Abschluss findet eine Besichtigung des ZDF-Sendezentrums statt.

Bei Interesse an dieser Fahrt, melden Sie sich bitte im Wahlkreisbüro in Betzdorf unter

02741-93 65 400 oder info@michael-waeschenbach.de an. Der Kostenbeitrag für Fahrt und Mittagessen beträgt 15,00 Euro. Da die Platzzahl im Bus begrenzt ist, erfolgt die Zusage in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Abfahrt ist um 7:45 Uhr am Busbahnhof Betzdorf, ein Zustieg in Rennerod wird ermöglicht. Gegen 19:00 Uhr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder in Betzdorf ankommen.