KREIS NEUWIED – Tagesfahrt in den Mainzer Landtag – Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Neuwied Sven Lefkowitz, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Kreis Neuwied am Donnerstag, 14. November 2019 zu einer Tagesfahrt in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz ein. Das Programm beinhaltet die Teilnahme an einer Plenarsitzung und eine Gesprächsrunde mit dem Abgeordneten.

Die Abfahrt ist 10.30 Uhr in Neuwied und Rückfahrt ab Mainz ca. 18.15 Uhr. Der Selbstkostenanteil beinhaltet das Mittagessen / Getränke und die eigenen Ausgaben der Teilnehmer. Die Hin- und Rückfahrt ist für die Teilnehmer kostenfrei. Nähere Informationen und zeitnahe Anmeldung unter Tel. 0 26 31 – 89 68 95 (Martina Jakoby) oder unter Email: wahlkreisbuero@sven-lefkowitz.de.