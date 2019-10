Veröffentlicht am 16. Oktober 2019 von wwa

EMMERZHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 280 – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 15. Oktober, in Emmerzhausen entstand circa 3.500 Euro Sachschaden. Eine 46jährige Frau hatte mit ihrem Pkw die L 280 aus Richtung Emmerzhausen kommend in Richtung Lippe befahren. An der starken Steigung setzte sie zum Überholen eines sehr langsam fahrenden Lkw an. Dabei übersah sie, dass sie bereits von einem 20jährigen Pkw-Fahrer überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem nur Sachschaden entstand. Quelle: Polizei