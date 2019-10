Veröffentlicht am 16. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Familienfahrt: Es geht zum Phänomania nach Essen – Am Samstag, dem 9. November, können Familien – Jugendliche ab 12 Jahren auch ohne Erziehungsberechtigten – das Phänomania-Erfahrungsfeld in Essen besuchen. Hier dreht sich alles um die Aktivierung der sinnlichen Wahrnehmung. An über 120 Experimentierstationen im Innen- und Außenbereich können Besucher spielerisch die Welt der Wissenschaft, physikalischen Phänomene und menschlichen Sinne entdecken. Der Besucher erfährt, wie das Auge sieht, das Ohr hört, die Nase riecht, die Haut fühlt und der Körper schwingt. Die Kosten für die Fahrt betragen 9 Euro für Kinder bis 15 Jahren und 20 Euro für Erwachsene. Veranstalter ist das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hamm und dem Kompa in Altenkirchen. Anmeldungen erfolgen per E-Mail beim Kreisjugendamt: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.