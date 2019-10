Veröffentlicht am 16. Oktober 2019 von wwa

DADEN – Verkehrsunfall auf der L 280 – zwei Personen verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 15. Oktober, auf der L 280 zwischen Daaden und Emmerzhausen wurden zwei Personen verletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 18.000 Euro geschätzt. Eine 25jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Derschen kommend in Höhe der Steinches Mühle nach links in Richtung Daaden auf die L 280 einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 57jährigen Frau, die mit ihrem Pkw die L 280 in Richtung Emmerzhausen befuhr. Es kam zu Kollision beider Pkw im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligten erlitten dabei Verletzungen, die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Quelle: Polizei