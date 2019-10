Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

KIRCHEN – Bauamt der Verbandsgemeinde Kirchen geht bei der Digitalisierung neue Wege – Studenten der Universität Siegen arbeiten seit September gemeinsam mit dem Bauamt an der Digitalisierung der Liegenschaften. Das Jahr 2020 wird für das Bauamt der VG Kirchen ganz im Zeichen der digitalen Weiterentwicklung stehen. Die Informationstechnologie erhält seit langem Einzug in alle Bereiche, so auch weiterhin im Bauamt der Verbandsgemeinde Kirchen. „Was uns bisher fehlt ist die digitale Erfassung der Liegenschaften mit den exakten Flächen, um Kennzahlen zu ermitteln und somit die Energieverbräuche und vieles mehr im Vergleich abbilden zu können. Hierüber lassen sich auch weitere Themen, wie z.B. Potentialanalysen zur Energieeinsparungen zukünftig vereinfacht darstellen. Wichtige Grundlagen, wie die Teilnahme an dem Projekt „100 Energieeffizienz-Kommunen RLP (gefördert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Land RLP), die Erstellung eines Energieberichts, das Klimafolgenanpassungsprojekt oder auch die Zusammenarbeit mit Universitäten oder der Energieagentur Rheinland-Pfalz sind hierbei zu nennen“, so Tim Kraft, Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Kirchen.

Frank Reifenrath, Sachgebietsleiter Gebäudemanagement führt aus, „dass die Digitalisierung ohne die Unterstützung unserer Werkstudenten Herrn Ünal Tezcan und Herrn Ali El Siblani kaum zu realisieren wäre. Der Aufwand zu Beginn ist enorm, aber der Nutzen und die Zeitersparnis in Zukunft rechtfertigen diesen Aufwand allemal. Unser Ziel ist es ein Energiemanagement aufzubauen, mit dem wir beispielsweise die Verbräuche automatisiert erfassen und optimieren können. Bei ca. 130 Liegenschaften wird alleine dieser Punkt zukünftig viel Geld und Zeit einsparen. Darüber hinaus können wir das gesamte Beschaffungswesen neu aufstellen und Kosten reduzieren.“

In einigen Bereichen ist man im Bauamt schon sehr gut aufgestellt. Aber ebenso gibt es noch Nachholbedarf und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die man umsetzen möchte. Hieraus resultierte auch der Kontakt zur Universität Siegen, der am Ende die Vermittlung der beiden Werkstudenten aus dem Bauingenieurwesen ermöglichte.

Die Studenten sehen die Vorteile dieser Zusammenarbeit mit dem Bauamt der VG Kirchen. „Auf diese Weise erhalten wir einen tiefen Einblick in die Praxis und können damit unsere theoretischen Kenntnisse festigen“, so Ünal Tezcan und Ali El Siblani.

Das Jahr 2020 steht für das Bauamt unter der Überschrift der Digitalisierung. Um Reibungsverluste zu Minimieren und eine Entwicklung von reinen Verwaltungsvorgängen hin zu einem Projektmanagement umzusetzen, führt das Bauamt eine XRM Software ein.

„Da ich selbst mit solchen Programmen in der Wirtschaft Erfahrungen sammeln durfte und bereits in der Vergangenheit in einer Verwaltung eine Einführung umgesetzt habe, sehe ich hier großes Potential auch für das Bauamt der Verbandsgemeinde Kirchen, um Projekte fachübergreifend mit einem reibungslosen Informationsfluss zu betreuen. Ziel ist es die knappen personellen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen und nicht z.B. für Recherchen von Aktenvorgängen in Papierform zu “verschwenden“. Wir sehen den technologischen Fortschritt als Chance, um mehr Planungskapazitäten für die Umsetzung der Projekte in den jeweiligen Ortsgemeinden bereitzustellen. Zudem sind wir froh, dass uns hierbei der Verbandsgemeinderat parteiübergreifend und zielorientiert unterstützt, um dem Ziel näher zu kommen“, so Kraft abschließend.

Foto (v.l.): Frank Reifenrath (Sachgebietsleiter Gebäudemanagement), Tim Kraft (Bauamtsleiter), Ünal Tezcan (Werkstudent), Ali El Siblani (Werkstudent)