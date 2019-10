Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

SCHÖNEBERG – Tageswohnungseinbruch in Schöneberg – Am Samstag, den 12. Oktober 2019, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:00 bis 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Oberdorf ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Kellertür gelangten die Täter in die Wohnräume des Hauses. Mehrere Behältnisse wurden nach Wertsachen durchsucht, vorhandenes Bargeld mitgenommen.

Eine genaue Schadensauflistung liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise zu Personen und oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei