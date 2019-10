Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Emails verschicken und das Internet optimal und sicher nutzen – Am Montag, dem 21. Oktober, startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen den Kurs „Emails verschicken und das Internet optimal und sicher nutzen“. Der Kurs ermöglicht es, sich mit der Nutzung elektronischer Post vertraut zu machen. Wie richtet man eine Email-Adresse ein, wie verschickt man elektronische Post, wie hängt man Fotos an? Dazu gibt es nützliche Tipps rund um die Sicherheit des PCs, Downloads und Internetrecherche. Wer schon eine Email Adresse besitzt, kann mit dieser im Kurs arbeiten. Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sind erforderlich. Der Kurs unter der Leitung von Kitja Müller findet an insgesamt vier Terminen am 21., 22., 24. und 25. Oktober jeweils von 17 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).