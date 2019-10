Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl von vier Autorädern – In der Zeit von Freitag auf Samstag, 11. auf 12. Oktober 2019, zwischen 21.20 und 00.10 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Altenkirchen, in der Kölner Straße von einem Mini vier Reifen inclusive Felgen. Es handelt sich um vier Alufelgen der Marke LM/Farbe schwarz und vier Reifen der Marke Bridgestone 225/45 R 17. Schadenshöhe circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei