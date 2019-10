Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Traditionelle Neuwieder Markttage – zwei sonnige Tage Markttreiben rund um den Luisenplatz. Mit der Pferdekutsche vom Minizop zum Neuwieder Bahnhof, denn auch der feierte in diesen Tagen seinen 150. Geburtstag. Auf Gleis 3 zum Jubiläum abgestellte alte Schätzchen bestaunen und zurück auf den Luisenplatz, wo bei strahlenden Sonnenwetter herbstliches Marktreiben tausende Menschen in die City gelockt hatte. Während schon am Samstag bei dem Feldlager der Neuwieder Ehrengarde der Grill mit Wurst von Haus- und Wildschwein ständig neu befeuert wurde, gabs am verkaufsoffenen Sonntag noch mal mehr Kundschaft. Die Tische und Bänke waren gut belegt und auf Strohballen konnte man als Nachwuchsgardist nicht nur sitzen, sondern auch noch Memori spielen. Weinhändler, Imbissbetreiber und Eisverkäufer dürften zufrieden gewesen sein. So mancher schleppte in großen Tüten Blumen, Dekoartikel und warme Socken mit heim. Der Parkplatz hinter dem Heimathaus war Ziel von Autoenthusiasten und der Minizop wurde von Eulenfans angesteuert. Aber auch Bastelangebote für Kids waren dort zu finden. Wer schon Weihnachtsgeschenke von Kunsthandwerker suchte wurde ebenso fündig. Auch der beliebte Adventskalender der Lions, diesmal mit Motiv Schloss Monrepos, fand guten Absatz. Wer allerdings einen freien Sitzplatz in Eisdiele oder Bistro suchte, musste sich in Geduld üben. Denn besonders am Sonntag suchte man da, wie auch nach freien Parkplätzen in der City oft vergebens. (mabe) Fotos: Marlies Becker