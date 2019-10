Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Sprachförderung bereitet Kinder auf Schulbesuch vor – Projekt sorgt für einen sanften Übergang von Kita zur Schule – Kita-Kinder aus der Neuwieder Innenstadt nahmen diesen Sommer erfolgreich an der Maßnahme „Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule“ teil. – Das Land Rheinland-Pfalz stellt jährlich Fördergelder zur Verfügung, um neben der alltagsintegrierten Sprachförderung in Kindertagesstätten auch den möglichst reibungslosen Übergang von der Kita in die Grundschule zu unterstützen. Dieser gilt als entscheidende Schnittstelle in der Bildungsbiografie eines Kindes, weshalb in Neuwied dieses Jahr zum zweiten Mal eine „Übergangsförderung“ angeboten wurde. Sechs Monate lang festigten zukünftige Schulkinder aus verschiedenen Kitas der Innenstadt ihre Sprachkompetenz, erkundeten die Marienschule und lernten Regeln sowie zukünftige Lehrer und Mitschüler kennen.

Im Rahmen einer kleinen Abschlussrunde erhielten die Kinder ein Zertifikat. Die Fördermaßnahme verdankte ihren Erfolg besonders den beiden engagierten Sprachförderkräften Stefanie Hachenberg und Lisa Zinndorf sowie der guten Zusammenarbeit zwischen Kitas, Sprachförderkräften und Eltern. Koordiniert wurde die Maßnahme von der Abteilung Kindertagesstätten des Amts für Jugend und Soziales, die auch für die Verteilung der Fördermittel Sorge trug.

Es ist geplant, dieses Projekt auch im nächsten Jahr wieder anzubieten. Dafür werden jedoch noch ausgebildete Sprachförderkräfte gesucht. Wer Interesse hat, bei der Maßnahme 2020 mitzuwirken, kann sich beim Amt für Jugend und Soziales, Abteilung Kindertagesstätten, unter der Telefonnummer 02631 802 329 melden.

Foto: Sprachförderkraft Lisa Zinndorf (2. von rechts), die Leitungen der katholischen Kita St. Matthias, Thomas Bläsche (3. von rechts), und des Herrnhuter Kinderhauses, Pamela Brings (4. von rechts), sowie Mitarbeiter der Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Fachbereichsleiter Karl Oster (3. von links) und Petra Marks (4. von links), gemeinsam mit Kindern und Eltern.