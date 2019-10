Veröffentlicht am 14. Oktober 2019 von wwa

NEUSTADT-Wied – MdL Dr. Jan Bollinger, Joachim Paul und Dr. Timo Böhme (AfD) sprechen am Freitag, 18. Oktober 2019 in Neustadt/Wied – Am Freitag, 18. Oktober 2019, ab 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, führt der AfD-Kreisverband Neuwied, im Bürgerhaus Neustadt (Wied), Raiffeisenstraße 9, 53577 Neustadt (Wied), mit der Veranstaltung „Puls der Heimat – Politik für Rheinland-Pfalz und Deutschland“ erstmalig einen Vortragsabend in Neustadt/Wied durch.

Die Landtagsabgeordneten und Mitglieder des Fraktionsvorstands der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger, Joachim Paul und Dr. Timo Böhme geben einen Überblick über die Politik und Positionen der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und zeigen auf, warum Rheinland-Pfalz und Deutschland dringend eine demokratische und rechtsstaatliche Alternative brauchen. Im Anschluss stehen die Redner für Fragen und Diskussion zur Verfügung.