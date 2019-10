WISSEN – TuS Weibern – SSV95 Wissen 24:19

Veröffentlicht am 14. Oktober 2019 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen – SSV Herren verlieren in Weibern – TuS Weibern – SSV95 Wissen 24:19 (15:9) – Nach einer ernüchternden Niederlage beim vorherigen Spiel in Neustadt gingen die Herren des SSV motiviert in das Spiel. In den ersten Minuten ging die Handballmannschaft von Wissen in Führung. Durch unkontrollierte Anspiele auf allen Positionen gingen jedoch viele Bälle verloren, wodurch einige Chancen vergeben wurden und die Gastgeber ausgleichen konnten. Zunächst blieb das Spiel aber sehr ausgeglichen. Da aber nicht alle Bälle des SSV im Netz landeten, gingen die Gastgeber dann in der 20. Minute in Führung. Zum Ende der ersten Halbzeit kam dann auch noch hinzu, dass Weibern ein sehr schnelles Spiel gelang und ihre Führung durch gute Konter auf sechs Tore ausweitete.

Die zweite Halbzeit startete dank der Halbzeitansage von Teambetreuer Christian Hombach sehr gut. Es folgten dennoch zu viele unkonzentrierte Spielsituationen der SSV-Herren, die die Mannschaft von Weibern ausnutzen konnte, um so mit einem wiederrum schnellen Angriffsspiel eine sieben Tore Führung zu erlangen. Eine erneute Auszeit wurde genutzt, um das Positionsspiel umzustellen und den sehr kleinen Kader des SSV eine Pause zu gönnen. Trotz großer Anstrengung der ganzen Mannschaft reichte es aber leider nicht für Punkte an diesem Wochenende. Es spielten: Reifenrath – Brenner (2), Orthey (3), Scholz, Diederich (2), P. Hombach (8), Demmer (4), B. Nickel, C. Nickel.

Am nächsten Wochenende spielen die Herren des SSV95 Wissen um 18:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Halle gegen den tabellenachten TV Güls. (chho)