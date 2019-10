Veröffentlicht am 14. Oktober 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Letzte Führung durch die Ausstellung FREI – RAUM in der Landjugendakademie Altenkirchen – KUNSTFORUM WESTERWALD: Die Ausstellung war ein voller Erfolg – Aufgrund großer Nachfrage gibt es eine letzte Führung durch die Ausstellung FREI-RAUM des KUNSTFORUM WESTERWALD in der Landjugendakademie Altenkirchen am Mittwoch, dem 16. Oktober um 17:00 Uhr. Der Vorsitzende des KUNSTFORUM WESTERWALD, Friedhelm Zöllner, wird zusammen mit der heimischen Künstlerin Elisabeth Jung durch die Ausstellung führen. Zöllner zieht als Fazit der Ausstellung: „Schon das enorme Besucherinteresse bei der Vernissage war erstaunlich und für die Ausstellenden eine gute Anerkennung. Der Besuch während der Ausstellungsdauer und die vielen Begegnungen und Gespräche, das alles war sehr ermunternd. So haben wir uns entschlossen, eine dritte Führung anzubieten am 16. Oktober. Die Ausstellung schließt zum 17. Oktober. Wir haben der Landjugendakademie zu danken für optimale Bedingungen und professionale Unterstützung“. Foto: Kunstforum Westerwald