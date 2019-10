Veröffentlicht am 14. Oktober 2019 von wwa

HEDDESDORF – VdK-Ortsverband Heddesdorf begrüßt Referenten zur Hilfsmittelversorgung – Zum Stammtisch im September konnte der VdK-Ortsverband Heddesdorf, vertreten durch die stellvertretende Vorsitzende Martina Jakoby, Richard Erben begrüßen. Viele Interessenten folgten der Einladung um sich zu diesem Thema zu informieren und gezielte Fragen stellen zu können.

Richard Erben ist zuständig für die Hilfsmittelversorgung bei einem hiesigen Sanitätshaus und gab praxisorientierte Tipps an die Teilnehmer weiter. Hierbei ging es in erster Linie darum, welche Hilfsmittel es gibt wie und was bei der Krankenkasse beantragt werden kann und auch wie man sich mit kleinen Mitteln und ohne viel Aufwand selbst ein Hilfsmittel anfertigen kann.

Hilfsmittel müssen auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sein, das ist das wichtigste Grundprinzip.

Anschaulich und in aufgelockerter Stimmung erklärte Richard Erben den interessierten Teilnehmern den Badewannenlift, die Toilettensitzerhöhung und auch die Auswahl des richtigen Rolllators. Viele Helfer des Alltags hatte Richard Erben im Gepäck. Die Liste der Hilfsmittel ist lang und umfangreich. Jedes noch so einfache Hilfsmittel bringt eine enorme Erleichterung für die jeweilige Einschränkung.

Hausärzte, Sanitätshäuser und Krankenkassen geben gerne Auskunft und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Eine Nachfrage seitens des Patienten, Kunden oder Mitgliedes ist wichtig, um darüber aufgeklärt zu werden, welche Hilfsmittel für die einzelnen Einschränkungen und Bedürfnisse zur Verfügung stehen und wie sie beantragt werden können.

Der VdK-Ortsverband Heddesdorf bedankt sich bei Richard Erben und den Teilnehmern der Veranstaltung und weist darauf hin, dass in der Zukunft immer wieder Stammtische zu den verschiedensten Themen angeboten werden. Ankündigungen und Termine können Interessierte aus der hiesigen Presse entnehmen.

An jedem ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Stammtisch des VdK-OV Heddesdorf im Josef-Ecker-Stift (Wintergarten oder Besprechungsraum) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

Der letzte Stammtisch für das Jahr 2019 ist Donnerstag, der 07. November 2019.

Nähere Informationen gibt Martina Jakoby unter der Rufnummer 0 26 31 – 89 68 95 oder Sie besuchen unsere Webseite unter www.vdk.de/ov-neuwied-heddesdorf