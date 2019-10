Veröffentlicht am 13. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Duckomenta: Szenische Führung macht Lust auf mehr – Die aktuelle „Duckomenta“-Ausstellung in der StadtGalerie lockt Besucher nicht nur wegen der präsentierten exquisiten Kunstwerke, sondern auch mit einem abwechslungsreichen Begleitprogramm. So präsentierte Rainer Neuendorff in einer szenischen Führung einen ganz speziellen „Enten-Marsch“. Sein Blick auf „MomENTE der Kunstgeschichte“ war einerseits amüsant, andererseits aber auch prall mit Kunstwissen gefüllt. Zudem kamen die Liebhaber von Gedichten voll auf ihre Kosten. Neuendorff machte so Werbung in eigener Sache, bestreitet er doch auch den kommenden Salonabend in der StadtGalerie. Am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, wird er zusammen mit András Orban am Klavier einen Abend über „Wagner und die Frauen“ gestalten und die Reihe der Salonabende für dieses Jahr beenden. Karten dafür gibt es wie immer während der Öffnungszeiten in der Tourist-Information und der StadtGalerie.