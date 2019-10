Veröffentlicht am 13. Oktober 2019 von wwa

REMAGEN – MBA-Fernstudienprogramm: Informationstag am 26. Oktober 2019 am RheinAhrCampus in Remagen – Praxis- und kompetenzorientiertes Fernstudium Master of Business Administration (MBA) – Wer sich mit dem Gedanken an eine berufsbegleitende akademische Weiterbildung beschäftigt, ist herzlich eingeladen zur MBA-Informations- und Orientierungsveranstaltung. Am Samstag, den 26. Oktober 2019, informiert das MBA- Beratungsteam am RheinAhrCampus in Remagen ab 10.30 Uhr ausführlich über Studieninhalte, Voraussetzungen und den Ablauf des MBA-Fernstudiums, welches zum international anerkannten Abschluss Master of Business Administration führt. Auch Absolventinnen und Absolventen des MBA-Programms sind vor Ort, um Fragen zu beantworten und über ihre Erfahrungen aus Studierendensicht zu berichten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Informationsveranstaltung haben die Gelegenheit zu einem persönlichen Beratungsgespräch, können Einblick in das Lernmaterial nehmen und Gast einer regulären MBA-Vorlesung sein. Die Veranstaltung findet statt am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in 53424 Remagen, Joseph-Rovan-Allee 2. Eine unverbindliche Anmeldung ist möglich unter info@mba-fernstudienprogramm.de oder telefonisch unter 02642/932-622.

Im MBA-Fernstudienprogramm sind aktuell über 450 Fernstudierende eingeschrieben, die sich auf eine Karriere in der Führungsebene des mittleren oder gehobenen Managements vorbereiten. Die Studierenden erwerben und vertiefen in den ersten beiden Fachsemestern General-Management-Wissen und spezialisieren sich in der zweiten Studienhälfte in einem der neun angebotenen Schwerpunkte: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement und Unternehmensführung/Finanzmanagement. Im fünften Fachsemester erstellen die Studierenden ihre Master-Thesis.

Der RheinAhrCampus Remagen – ein Standort der Hochschule Koblenz – führt das MBA-Fernstudienprogramm in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte ab dem 04. November für das kommende Sommersemester 2020 bewerben unter: www.zfh.de/anmeldung.

Weitere Informationsveranstaltungen sind für den 27. November und 7. Dezember 2019 geplant. Informationen zum MBA-Fernstudienprogramm und den Studienschwerpunkten sind abrufbar unter www.mba-fernstudienprogramm.de.