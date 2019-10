MICHELBACH – Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958 drei Tage in Freiburg

Veröffentlicht am 10. Oktober 2019 von wwa

MICHELBACH – Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958 hatte drei kurzweilige Tage in Freiburg – Auf großer Fahrt waren die Michelbacher „Adler“ Schützen. Das erste Ziel und gleichzeitig Unterkunft in Umkirch, westlich von Freiburg, war das Hotel Heuboden. Am darauffolgenden Tag wurde der Bus nach Freiburg gelenkt. Dort unternahmen die Michelbacher eine Stadtrundfahrt mit einem historischen Triebwagen und fingen viele Eindrücke aus und um Freiburg auf. Der Nachmittag wurde bei einer Weinprobe und Erkundung der Winzergenossenschaft Bötzingen, in Bötzingen, verbracht. Am zweiten Tag reiste die Gruppe nach Breisach. Auf dem Altrhein und einem Seitenkanal verbrachte die Gruppe eine zweistündige Schiffstour. Am Nachmittag traf man sich in Freiburg mit einem befreundeten Schützenverein, schoss auf eine Ehrenscheibe und tauschte die Erfahrungen beider Vereine aus. Der Ausflug wurde am nächsten Tag mit einer Stadtrundfahrt in Straßburg beendet. (bisch) Foto: SV „Adler“ Michelbach