Veröffentlicht am 9. Oktober 2019 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall auf der L 294 – eine Person schwer verletzt – Am Dienstagvormittag, 08. Oktober 2019 gegen 11:13 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Hachenburg ein schwerer Verkehrsunfall auf der L294 zwischen Bad Marienberg und Langenbach gemeldet. Die 78jährige Unfallverursacherin war mit ihrem PKW nach rechts auf das Bankett geraten, hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in der Folge mit einem entgegenkommenden LKW kollidiert. Die wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei