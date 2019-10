Veröffentlicht am 9. Oktober 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Am späten Dienstagabend, 08. Oktober 2019, kam es im Ortsteil Kirchen-Katzenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem circa 10.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 31jähriger Mann hatte mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Kirchen befahren. Auf einer langen Geraden kollidierte er ungebremst mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der geparkte Pkw gegen eine Mauer geschoben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei