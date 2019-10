Veröffentlicht am 9. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Deutsch als Zweitsprache: Kursangebote in Altenkirchen – „Deutsche Sprache – schwere Sprache“. Hinter dieser Redewendung steckt durchaus Wahrheit. Die deutsche Sprache gilt als sehr komplex und weist beim Lernen viele Fallstricke in Rechtschreibung, Aussprache und Grammatik auf. Wer Deutsch als Anfänger lernen möchte, wird als Autodidakt in der Regel schnell auf Schwierigkeiten stoßen. Umso leichter gelingt das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache in einem Sprachkurs. Für Menschen mit Vorkenntnissen der deutschen Sprache, bietet die Kreisvolkshochschule in Kürze wieder Kurse auf unterschiedlichen Niveaustufen in Altenkirchen an.

Sprach- und Orientierungskurse für Migranten (Sprachniveau A1/A2)

Kurs 1: jeweils montags, mittwochs und freitags, 9.30 bis 12.30 Uhr – 12 Termine

Hans-Peter Erll – 40 – Euro monatlich

Kurs 2: jeweils montags, mittwochs und freitags, 9.30 bis 12.30 Uhr – 12 Termine

Inge Heidecker – 40 Euro monatlich

Kurs 3: jeweils montags und mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine

Daniela Langenbach – 60 Euro

Bei diesen Kursen ist der Einstieg jederzeit möglich.

Prüfungsvorbereitungskurs Deutsch (B1)

Nachdem die Kreisvolkshochschule Altenkirchen sich im Sommer an einem vergleichbaren Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz mit großer Resonanz beteiligte, startet nun ein zweiter Kurs mit dem Prüfungsziel B1. An diesem Angebot können alle Migrantinnen und Migranten teilnehmen, die zwar schon an einem Deutschkurs teilgenommen, aber die B1-Prüfung nicht geschafft haben. Wichtig für alle Interessierten: Der Vorbereitungskurs ersetzt keinen vollständigen Sprachkurs. Migrantinnen und Migranten, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus‘ sonst keine Möglichkeit einer Prüfungsteilnahme haben, werden bevorzugt berücksichtigt. Die Kreisvolkshochschule ist bei der Anmeldung zur DTZ-Prüfung (Deutsch-Test für Zuwanderer) behilflich. Beginn der insgesamt zehn Termine ist am Dienstag, 15. Oktober, 18 Uhr. Die weiteren Termine sind dann jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20.15 unter der Leitung von Erika Uber. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

Deutschkurs für Berufstätige am Samstag (A1)

Über 16 Millionen Einwohner in Deutschland haben Migrationshintergrund. Auch in der heimischen Wirtschaft werden immer mehr Stellen mit Migranten besetzt. Oft sind diese dringend benötigte Fachkräfte. Vielfach droht die reibungslose Integration der Mitarbeiter in den Betrieben zu scheitern. Sprachprobleme führen dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ihr Potential ausschöpfen können. Der Deutschkurs über zehn Termine richtet sich an ausländische Mitarbeiter/innen, Praktikant/innen und Trainees von Firmen im Landkreis Altenkirchen, die für längere Zeit (mindestens sechs Monate) in Deutschland leben und arbeiten werden. Kurstage sind jeweils samstags, 9.30 bis 11 Uhr. Die Leitung hat Erika Uber. Die Kosten sind gestaffelt: 80 Euro pro Person ab acht Teilnehmenden, 90 Euro bei sieben, 100 Euro bei sechs Teilnehmenden.

Anmeldungen zu allen Angeboten nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).