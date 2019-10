Veröffentlicht am 8. Oktober 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall mit Personenschaden in Betzdorf – Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag, 06. Oktober 2019, in Betzdorf. Vermutlich war der Unfallverursacher durch einen Feuerwehreinsatz auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Wilhelmstraße abgelenkt und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Der 22jährige Unfallverursacher hatte die Wilhelmstraße in Richtung Wallmenroth befahren. In Höhe des Netto Marktes fuhr er auf den Pkw eines 43jährigen Autofahrers auf. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und an den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei