Veröffentlicht am 8. Oktober 2019

NISTERBRÜCK – Sachbeschädigung an Eingangstür – In der Zeit von Samstag bis Montag, 05. bis 07. Oktober, zwischen 14:00 und 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Scheibe einer doppelflügeligen ehemaligen Eingangstür eines Futtermittelgeschäftes. Die Tür befindet an der Rückseite des Gebäudes und ist von der Straße nicht einsehbar. Die Scheibe wurde offenbar mit einem Pflasterstein eingeschlagen oder eingeworfen. Es erfolgte kein Zugang ins Geschäft. Der Schaden, so schätzt die Polizei, beträgt circa 500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei