MAINZ-NEUWIED – 35. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz am 24. März 2020 – Landtagsabgeordneter Sven Lefkowitz möchte auf die Möglichkeit einer Teilnahme am Schüler-Landtag und das Bewerbungsverfahren aufmerksam machen. – Im nächsten Jahr führt der Landtag nun bereits zum 35. Mal einen Schüler-Landtag durch, am Dienstag, den 24. März 2020 im Plenarsaal im Landesmuseum Mainz stattfindet. Teilnehmen können wieder vier Klassen (10. Schuljahr) aus verschiedenen Schularten und unterschiedlichen Regionen des Landes, die jeweils eine „Fraktion“ bilden. Ausführliche Informationen zum Schüler-Landtag und zum Bewerbungsverfahren sowie die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind auf der Jugendhomepage des Landtags unter http://www.jungend-im-landtag.rlp.de (Rubrik „Schüler-Landtag/Anmeldung“) zu finden. Dort steht auch ein Bewerbungsformular als PDF-Dokument zur Verfügung. Bewerbungen interessierter Schulklassen müssen bis spätestens Donnerstag, den 17. Oktober 2019 bei der Landtagsverwaltung eingegangen sein.