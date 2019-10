Veröffentlicht am 15. Oktober 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortsetzung der beliebten Thai Chi-/Qi Gong-Kurse – Ab Montag, 28. Oktober, von 17:30 bis 18:30 Uhr startet eine erneute Runde mit acht Treffen. In diesem Kurs werden die traditionelle Yang Stil Thai Chi-Form und die dazu passenden Qi Gong Energieübungen unterrichtet. Qi Gong war in der Tai Chi-Form immer enthalten. Durch die Qi Gong Übungen wird die Tai Chi Form in ihrem Bewegungsfluss sehr stark unterstützt und mit Energie gefüllt. Durch den sanften, meditativen Bewegungsablauf der Tai Chi Figuren wird nicht nur der Körper entspannt und geschmeidig, auch die Gedanken kommen zur Ruhe. Das Trainieren des inneren und äußeren Gleichgewichts führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie im alltäglichen Leben.

In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt auf der Atmung. Qi Gong Übungen helfen, den Atem zu spüren und so einen sanften Atemfluss in der Tai Chi Form zu fühlen. Das Wohlbefinden im Alltag verbessert sich dadurch spürbar.

Die Qi Gong- und Tai Chi Übungen sind für jedes Alter, AnfängerInnen und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mindestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!