Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Trunkenheit im Straßenverkehr– eine Person verletzt – Am Donnerstagnachmittag, 03. Oktober 2019, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 44jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault Twingo die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf. Kurz vor Siegenthal kam er in der sogenannten Gasometerkurve vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem fanden die Beamten bei ihm Betäubungsmittel. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei