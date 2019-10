Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

OBERSTEINEBACH – Oliver Rüßel ist Ortsbürgermeister der Gemeinde Obersteinebach – Oliver Rüßel ist als Ortsbürgermeister der Gemeinde Obersteinebach offiziell in Amt und Würden – der 34jährige will sich für eine Stärkung der Dorfgemeinschaft einsetzen – Die Gemeinde Obersteinebach hat wieder einen Ortsbürgermeister. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde Oliver Rüßel nach seiner Wahl am 1. September im Obersteinebacher Gemeindehaus zum Ortsbürgermeister ernannt und vereidigt. Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Johannes Gehlen, überreichte dem neuen Ortsbürgermeister die Ernennungsurkunde. Oliver Rüßel ist mit seinen 34 Lebensjahren der jüngste Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Er möchte mit den Bürgern in einen Dialog treten.

Der neue Ortsbürgermeister kann sich gut vorstellen, eine regelmäßige Bürgersprechstunde im Dorfgemeinschaftshaus einzurichten. „Es gibt viele Themen in Obersteinebach, die angepackt werden müssen. Dabei möchte ich gerne die Ideen der Bürger mitnehmen“, so Rüßel. Ganz dringend brennt ihm auf den Nägeln, wieder einen Pächter für den Stausee und die daran angeschlossene Gastronomie zu finden. Denn der Pächter, der im Frühjahr den Betrieb übernommen hatte, hatte sich schon nach rund vier Monaten wieder aus Obersteinebach verabschiedet. Rüßel liegt daran, eine langfristige Lösung zu finden, um das beliebte Angelgewässer und natürlich auch die Gaststätte mit Leben zu füllen. Weiterhin will sich Rüßel für eine Stärkung der Dorfgemeinschaft einsetzen.

Auf Anregung des Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde, Johannes Gehlen, soll künftig nach den Sitzungen des Rates eine Bürgerfragestunde eingerichtet werden.

Foto: Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Johannes Gehlen (links), überreichte Oliver Rüßel die Ernennungsurkunde zum Ortsbürgermeister der Gemeinde Obersteinebach. Foto: VGV Flammersfeld