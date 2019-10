Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

KOBLENZ – Verwirrte Frau im Freibad – Ein aufmerksamer Anwohner teilte der Polizei mit, dass er am Morgen eine unbekleidete Frau auf dem Gelände des Freibades Oberwerth gesehen hätte. Die eingesetzte Streifenbesatzung fand auch Kleidungsstücke, die geordnet vor dem Haupteingang lagen. Eine Absuche des Geländes bis hin zum Rheinufer verlief zunächst negativ. Erst mit Unterstützung durch den Polizeihubschrauber und einer Wärmebildkamera konnte eine 56jährige Frau aus Freiburg (BW) in einem Gebüsch liegend gefunden werden.

Sie war vollkommen unbekleidet und machte einen psychisch labilen Eindruck. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie aus ihrer misslichen Lage befreit und per Boot an Land gebracht werden. Von dort wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte lediglich oberflächliche Schnitt- und Schürfwunden, die sie sich aber vermutlich beim Übersteigen des, mit Stacheldraht gesicherten, Zaunes zugezogen hat. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Die Frau selber gab an, dass sie sich auf einer Pilgerreise befindet. Quelle: Polizei