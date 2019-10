Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

BUCHHOLZ – Brand eines Mehrfamilienhauses – drei Personen verletzt – hoher Sachschaden – Am Mittwochnachmittag, 02. Oktober 2019, gegen 16:05 Uhr wurde durch die Einsatzleitzentrale Montabaur der Brand eines Schuppens in Buchholz in der Junkerstraße gemeldet. Als die ersten Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen hatte der Brand bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegriffen. Das stand inzwischen im Vollbrand. Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude.

Insgesamt zwei Personen wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und der Hauseigentümer erlitt einen Schock. Eine medizinische Versorgung erfolgte durch den Rettungsdienst. Die Löscharbeiten wurden durch die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach durchgeführt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich bewegen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen. Quelle: Polizei