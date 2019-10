Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

KREIS NEUWIED-ASBACH – Fair Traders informierte über fairen Handel – Im Rahmen der Fairen Woche die deutschlandweit stattfand, konnte der Film Fair Traders im Cine 5 Kino Asbach in Kooperation mit der Kreisverwaltung Neuwied, Stabstelle Energie, Klima und Umwelt gezeigt werden. Zur Begrüßung reichte Thomas Bilgenroth vom Cine 5 Kino einen fair gehandelten Begrüßungsdrink. Interessierte konnten sich vor dem Kino am Stand des „Weltladen Linz“ bei Hans- Joachim Schmitz erkundigen und konnten dort auch Fair gehandelte Produkte erwerben. Die Philosophie und Arbeit von drei Akteuren des fairen Markts stellt der Regisseur Nino Jacusso inspirierend dar, und macht ihn emotional miterlebbar. Die Zuschauer waren begeistert von dem Film, der zeigte, dass Wirtschaften auch fair geht! „Die tagtägliche Bemühung, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Produktion mit dem Kostendruck der freien Marktwirtschaft zu vereinen ist mühsam, aber es ist möglich, dass Produktion und Handel ethisch und fair gestaltet werden können“, machte Gabi Schäfer von der Stabstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied deutlich. Alle waren sich am Ende einig, dieser Film motiviert mit seinen starken Bildern, aktiv an der fairen Gestaltung unserer Zukunft teilzunehmen und weiterhin für den Fairen Handel zu kämpfen.

Foto (v.l.): Thomas Bilgenroth Cine 5 Kino Asbach, Gabi Schäfer, Kreisverwaltung Neuwied, Hans- Joachim Schmitz, Weltladen Linz.