Veröffentlicht am 3. Oktober 2019 von wwa

ROSSBACH – Diebstahl von Werkzeug und E-Bikes – In der Nacht vom Sonntag auf Montag, 29. Auf 30. September 2019, kam es in der Ortslage von Roßbach zu zwei Einbruchsdiebstählen. Aus einem Schuppen in der Freirachdorfer Straße wurden insgesamt sieben Fahrräder sowie diverse Werkzeuge entwendet.

Aus einer Garage im Münnigstücksweg wurde ein hochpreisiges E-Bike der Marke Rayman entwendet. In beiden Fällen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02662-95580. Quelle: Polizei