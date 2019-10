Veröffentlicht am 3. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Sicheres Fahren im Alter steht im Fokus – Stadtteilgespräch thematisiert Verhalten im Straßenverkehr – So lange wie möglich selbstständig und mobil zu bleiben, ist ein wesentlicher Wunsch in unserer Gesellschaft. Dabei ist die Möglichkeit selbst Auto zu fahren, eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Daher steht beim nächsten Stadtteilgespräch am Mittwoch, 16. Oktober, 18 bis 20 Uhr, im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14 das Thema „Sicheres Fahren im Alter“ im Mittelpunkt. Hierzu wird mit Ralf Brüggemann ein selbstständiger Fahrlehrer aus Neuwied referieren. Brüggemann gibt aus seinem mehr als 30-jährigen Erfahrungsschatz wichtige Informationen und hilfreiche Ratschläge, zudem beantwortet er Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung wird jedoch wegen begrenzter Teilnehmerzahl bis zum 15. Oktober gebeten. Anmeldung und weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro, Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de. Die Reihe „Stadtteilgespräch“ versteht sich als Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger aus der südöstlichen Innenstadt und greift Alltagsthemen rund um Aspekte wie Gesundheit und Sicherheit auf. Veranstalter der Reihe sind ehrenamtlich tätige Bürger und das Quartiermanagement der Sozialen Stadt Neuwied.

Besucher sollten beachten, dass der Rheintalweg aufgrund einer Baumaßnahme derzeit nicht befahrbar ist. Der Stadtteiltreff ist zu Fuß und barrierefrei von der Kappelstraße und der Rudolf-Troost-Straße aus erreichbar.