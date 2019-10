Veröffentlicht am 3. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Migrationsbeirat: Auch Briefwahl möglich – Ab 7. Oktober entsprechendes Büro in der Verwaltung geöffnet – Die Wahlen zu den Beiräten für Migration und Integration des Kreises und der Stadt Neuwied sind für Sonntag, 27. Oktober, 10 bis 16 Uhr, anberaumt. Der Wahlraum der Stadt Neuwied befindet sich im „Big House“, dem städtischen Jugendzentrum an der Museumstraße 4 a.

Wählen kann, wer in das Wählerverzeichnis der Stadt Neuwied eingetragen ist. Automatisch eingetragen sind alle Ausländer. Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft und Migrationshintergrund können sich auf Antrag in das Wählerverzeichnis eintragen lassen und damit ebenfalls wählen. Jede wahlberechtigte Person hat zehn Stimmen. Zur Wahl stehen in der Stadt Neuwied insgesamt 24, im Kreis 16 Personen.

Wer an den Wahlen per Briefwahl teilnehmen möchte, kann dafür einen Wahlschein beantragen. Diese Briefwahlanträge können entweder online, schriftlich oder persönlich gestellt werden. Der Link zum Online-Antrag steht ab dem 7. Oktober auf der Internetseite der Stadtverwaltung Neuwied zur Verfügung (https://www.neuwied.de/briefwahl.html). Wer den Antrag schriftlich stellen möchte, der füllt die Rückseite der zugestellten Wahlbenachrichtigung aus. Formlose schriftliche oder elektronische Anträge, beispielsweise per E-Mail, müssen zwingend den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum sowie die vollständige Adresse enthalten.

Natürlich kann man den Antrag auch persönlich im Briefwahlbüro stellen. Dafür ist ein gültiges Ausweisdokument notwendig. Das Briefwahlbüro im Büro 614 des Verwaltungshochhauses an der Engerser Landstraße 17 ist ab Montag, 7. Oktober, zu folgenden Zeiten geöffnet:

– Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie

– zusätzlich Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr.

Im Briefwahlbüro kann auch direkt gewählt werden.

Weitere Informationen und ein Musterstimmzettel stehen auf der Homepage der Stadt Neuwied bereit: https://www.neuwied.de/wahlen.html