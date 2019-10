Veröffentlicht am 3. Oktober 2019 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Reparatur-Café der VG Wissen feiert 1. Geburtstag – Das ehrenamtliche Reparatur-Café der Verbandsgemeinde Wissen wird 1 Jahr alt. Unter dem Motto „reparieren statt wegwerfen – wenn möglich“ wurde seit der Gründung schon manchem Elektrogerät neues Leben eingehaucht. Nächster Termin ist am Mittwoch, dem 9. Oktober von 15 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen.

Es war Ende des Jahres 2017, als ein gut gelaunter und motivierter Hermann Stausberg bei der Ehrenamtsbörse der Wissener Verwaltung anrief: Wie wäre es mit einem Reparatur-Café im Wisserland? Einen Bedarf für Reparaturen gab es ohne Zweifel, und auch ehrenamtliche Reparatur-Profis sollten schnell gefunden werden. Ab dem Frühjahr 2018 wurde dann gemeinsam geplant, die rechtlichen Rahmenbedingungen erarbeitet, eine Unterkunft gesucht, und dem benachbarten Reparatur-Café der VG Betzdorf-Gebhardshain ein Besuch abgestattet. Am 17. Oktober war es soweit: nach einem Probelauf konnte der ehrenamtliche Service in den Räumen des Alten Zollhauses in Wissen den Betrieb aufnehmen. Schon zu Beginn kamen neben Bürgermeister Michael Wagener viele Besucher/innen, brachten vom Radio bis zum Weidezaungerät so einiges zur Reparatur mit. Die Erfolgsquote ist seitdem recht hoch, vieles kann vor einer Entsorgung gerettet werden.

Dann stand das Alte Zollhaus zum Verkauf an – eine Herausforderung, da zügig eine neue Bleibe für das Reparatur-Café gefunden werden musste. Das kulturWERKwissen konnte helfen und im Obergeschoss einen passenden Raum zur Verfügung stellen, mit einem Wartebereich und einem Raum für die Annahme der Reparatur-Aufträge. Hermann Stausberg und sein Team wissen den Service des kulturWERKs seither zu schätzen. Die Stimmung ist gut, die Besucher sind neugierig und interessiert. Es gibt Getränke, Kaffee und Kuchen – so soll es sein, als Reparatur-Café. Und noch etwas Lobenswertes: die heute zehn ehrenamtlichen Mitarbeiter können sich ganz auf die Reparaturen konzentrieren, da die Ehrenamtsbörse der Verwaltung die Aufnahme mit den notwendigen Formularen erledigt. Ohne den Laufzettel mit der Hausordnung, dem Haftungsausschluss und der Datenschutzerklärung geht es nicht, denn die Ehrenamtlichen müssen für ihren Service rechtlich abgesichert sein. Stausberg lobt die gute Zusammenarbeit mit Jochen Stentenbach von der Verwaltung, der immer ein offenes Ohr für die Ehrenamtlichen und die Besucher/innen hat. Träger der Einrichtung ist die Ehrenamtsbörse der VG Wissen und der Arbeitskreis Ehrenamt der Zukunftsschmiede.

Die Besucher/innen müssen bei der Reparatur anwesend sein, da es sich um „Hilfe zur Selbsthilfe“ handelt. Es kommen nicht nur Leute aus der Verbandsgemeinde Wissen. „Wir haben Gäste vom Westerwald bis zum Rhein-Sieg-Kreis“, so Stausberg. Insgesamt fanden im ersten Jahr des Bestehens schon knapp 200 Reparaturen statt, eine beachtliche Leistung. Wer möchte, kann für den Service eine Geldspende in die Spendenbox werfen. Einmal im Jahr wollen die Ehrenamtlichen das Geld einem guten Zweck zukommen lassen. Auch am Mittwoch, dem 09.10.2019 ist das Reparatur-Café wieder geöffnet: von 15 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen. Einfach zu merken: jeden 2. Mittwoch im Monat freut sich die Einrichtung auf junge und alte Besucher/innen.

Kontakt zum Reparatur-Café der Verbandsgemeinde Wissen:

– Team-Sprecher Hermann Stausberg, Tel. 02742/71919

– Ehrenamtsbörse der VG Wissen, Tel. 02742/939-159

www.reparatur-initiativen.de, www.wissen.eu (>Öffentliche Einrichtungen>Reparatur-Café