KREIS ALTENKIRCHEN-HAMM – „Drums only!“ – Ein Abend rund um das Schlagzeug – Talente der Kreismusikschule laden zum Konzert nach Hamm – „Drums only!“ heißt es demnächst bei der Kreismusikschule Altenkirchen. Es wird laut, rockig, jazzig und einfach wunderbar abwechslungsreich. In ihrem nächsten Schülerkonzert rückt die Kreismusikschule das Schlagzeug in den Fokus.

Fünf begabte Schüler und drei Bands geben ein Konzert, das so sicher seinesgleichen sucht: Los geht es am Freitag, dem 18. Oktober, um 19 Uhr im Kulturhaus Hamm. Justus Becker, Jan Trotzkowski, Moritz Linder, Elias Möller und Maik Schultz werden einen Abend werden demonstrieren, was an einem Drumset so alles möglich ist.

Die Jungs werden Performances zu Playalongs und zu Bands geben. Es werden improvisierte Duette zweier Schüler und fulminante Soli jedes Beteiligten kommen. Ganz experimentell wird das Solo zu den drum loops werden. Die Stilistik ist sehr vielseitig und reicht von Pop Rock, Jazz, Latin bis hin zu Heavy Metal. Zur Einstimmung in den Abend spielt die Band von Jan Trotzkowski Popmusik mit Reggaeeinflüssen. Zum Ausklang gibt es Jazz von der Band von Justus Becker und Jonas Blume, auch Schüler der Musikschule.

Alle Schlagzeuger werden in der Schlagzeugklasse von Michael Strunk an der Kreismusikschule unterrichtet. Michael Strunk, der schon seit vielen Jahren eine echte Größe unter den Schlagzeugern der Region ist, freut sich riesig auf das Konzert: „Die eigenen Schüler in Konzerten spielen zu hören, ist die höchste Anerkennung für die eigene Arbeit als Musiklehrer.“

Anstelle von Eintritt freut sich die Musikschule über eine kleine Spende. Weitere Informationen gibt die Kreismusikschule gerne unter Telefon 02681/81 22 83.

Foto: Fünf Jungs, das Schlagzeug und ein Abend voller Stile und Möglichkeiten: Die Kreismusikschule lädt zum nächsten Schülerkonzert am Freitag, dem 18. Oktober, nach Hamm ins Kulturhaus.