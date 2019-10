Veröffentlicht am 4. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – KiJub sorgt für Grusel- und Bastelspaß im Herbst – Kinder- und Jugendbüro lädt zu Angeboten in den Stadtteilen ein – In Gladbach, Engers und Heimbach-Weis stehen in diesem Herbst und Winter spannende Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. – Der Kindertreff Gladbach, der vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJub) geführt wird, weist auf zwei Veranstaltungen hin: Sieben- bis Elfjährige können am Montag, 21. Oktober, von 16 bis 18 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verschiedene Dinge zum Thema „Herbstzeit“ basteln. Der Kindertreff bietet außerdem am Donnerstag, 31. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr eine Halloweenparty an, auf der auch fleißig gebastelt wird. Der Treff befindet sich auf der Rückseite des Gemeindehauses der katholischen Kirche Maria-Himmelfahrt. Zur besseren Planung sollten Eltern ihre Kinder vorher im Kindertreff oder im Kinder- und Jugendbüro zu den kostenfreien Angeboten anmelden. Der Treff ist immer montags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Für die Winterspielekiste in Engers gibt es einen neuen Angebotstag. Das kostenlose und offene Spielangebot wird nun ab dem 14. Oktober jeden Montag von 16 bis 18 Uhr in der Sporthalle an der Weiser Straße angeboten, statt wie bisher mittwochs. Ohne vorherige Anmeldung können dann schulpflichtige Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren verschiedene Spielangebote und -geräte ausprobieren.

Das Jugendhaus Heimbach-Weis, Waldstraße 47 a, lädt Jugendliche ab zwölf Jahren für Donnerstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr zur kostenfreien Halloweenparty ein. Auf alle Gruselfans wartet gute Musik, jede Menge Platz zum Tanzen und leckere Snacks. Das schönste Kostüm wird natürlich prämiert.

Infos gibt es im KiJub bei Tanja Buchmann, Tel. 02631 802 170, E-Mail tanja.buchmann@neuwied.de oder persönlich in den Treffs.