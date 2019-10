Veröffentlicht am 2. Oktober 2019 von wwa

DAADEN – Straßenraub an einem Jugendlichen in Daaden – Am Dienstagmorgen, den 24. September 2019 gegen 07.00 Uhr, wurde ein Jugendlicher am Bahnhof Daaden im Bereich des Wartehäuschens der Bushaltestelle niedergeschlagen. Anschließend wurde sein Schulrucksack geraubt. Es handelt sich dabei um einen blauen Rucksack mit Dreiecksmuster. Zum Tatzeitpunkt müssten sich Schüler, die den Schulbus um 07.03 Uhr nach Betzdorf nutzen, wartend an der Bushaltestelle befunden haben. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen. Weiter wird um Mitteilung gebeten, wer Hinweise zum Verbleib des Rucksacks oder zum Tathergang und oder Täter machen kann. Quelle: Polizei