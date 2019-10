Veröffentlicht am 1. Oktober 2019 von wwa

PRACHT – Frauenchor Pracht zu Gast in Leiwen an der Mosel – 15 Frauen des Frauenchor Pracht starteten zu ihrem dreitägigen Ausflug an die Mosel. In der Stadt Cochem legte der Chor die erste Rast ein. In der schönen Altstadt konnte man nach Lust und Laune shoppen, bummeln oder an Weinverkostungen teilnehmen. Wieder am Bus ging die Reise weiter zum „Moselresort Eurostrand“ nach Leiwen. Nach dem Einchecken und der „Zimmersuche“ begann die Oktoberfestparty, die bis spät in die Nacht dauerte.

Der Samstag stand ganz im Zeichen „O’zapft is“. Nach dem ausgiebigen Frühstück ging es dann am Nachmittag zur Moselschifffahrt wo man bei schönstem Wetter die Seele baumeln lassen konnte. Wieder im Resort sorgte der Entertainer Bruce Kapusta mit seiner Trompete für mitreißende Stimmung.

Im bayrischen Outfit ging es für die Frauen am Abend auf den „roten Teppich“ zum Fotoshooting. Danach konnte die Party wieder beginnen. (udse) Fotos: Frauenchor Pracht