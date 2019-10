Veröffentlicht am 1. Oktober 2019 von wwa

HILKHAUSEN – Erstes Hilkhausener „Weinfest“ – „Alles Neue bringt der Herbst“, lautete es Ende September in Hilkhausen. Nachdem sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber gemacht wurden, welche neuen Aktionen und Feste man zu den mittlerweile Tradition gewordenen Feierlichkeiten, zum Beispiel die Karnevalssitzung oder die Maifeier, in die Dorfgemeinschaft einbringen kann, stand schnell eine Idee fest – ein Weinfest für die Hilkhausener. Es setzte sich eine Gruppe zusammen und die Planung ging los, sodass es am 28. September stattfand, das erste Weinfest in Hilkhausen.

Bei einer stimmungsvollen Atmosphäre sowie herbstlichen Dekorationen mit viel Liebe zum Detail tat das anfängliche Regenwetter der regen Beteiligung sowie der guten Stimmung keinen Abbruch. Mit einer bunten Auswahl verschiedener Weine und Liköre das Weinhauses Lorenz aus Guldental und der dazu passenden fachmännischen Beratung durch Ulrike und Flora Lorenz startete das Weinfest um 16.30 Uhr. Wie es sich bei einem Weinfest gehört gab es passend dazu Zwiebelkuchen und Laugengebäck. Im Laufe des Abends wurde auch noch dem ehemaligen Ortsvorsteher Markus Heiermann sowie seiner Frau Melanie durch den neuen Ortsvorsteher Guido Barth für deren langjährige Tätigkeit und das stete Mitwirken gedankt. Danach gab es noch bis in die späten Abendstunden bei Wein und Kerzenschein ein gemütliches Beisammensein. Es wurde viel gelacht und geschwätzt. Ein gelungenes Weinfest mit Wiederholungsbedarf. (gb)