Veröffentlicht am 30. September 2019 von wwa

SCHEUERFELD – Einbruch in einen Scheuerfelder Friseursalon – In der Zeit Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September 2019, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in einen Friseursalon in der Hauptstraße ein. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld, Modeschmuck und zwei Lautsprecherboxen. Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei