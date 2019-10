Veröffentlicht am 2. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Sushi-Kurse an – Jeder kennt es – kaum einer traut sich – Am Freitag, 18. Oktober von 18.30 bis circa 22 Uhr, sowie am Samstag, 19. Oktober von 10.30 bis circa 14.30 Uhr, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen Sushi-Kurse an, in deren Verlauf gemeinsam ein komplettes japanisches Menü mit Misosuppe, Nigiri und Maki Sushi kreiert wird.

Um das Trendgericht aus der japanischen Küche herzustellen, braucht man lediglich geschickte Finger, den feinen japanischen Reis und Zutaten wie Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und dazu vielleicht noch einen Volkshochschulkurs, um unter fachkundiger Anleitung die ersten Schritte in die japanische Küche zu erlernen. Abgerundet werden die Kurse mit einer kleinen Warenkunde und geschichtlichen Informationen über die japanische Küche.

Die beiden Kurse unter der Leitung von Benjamin Runkler kosten jeweils 19 Euro zuzüglich der Lebensmittelumlage und finden in der Schulküche der August-Sander-Schule, Realschule Plus und Fachoberschule, Glockenspitze in Altenkirchen statt.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon (02681)81-2212 sowie per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.