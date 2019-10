Veröffentlicht am 1. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Gin-Tasting an – Ein Gin-Seminar der besonderen Art bietet die Kreisvolkshochschule am Freitag, den 18. Oktober in Altenkirchen an. Der Longdrink mit englischen Wurzeln hat schon zu Kolonialzeiten eine wichtige Bedeutung gehabt und ist heute wieder in aller Munde.

Interessierte erfahren wie Gin produziert wird, welche Qualitätsstufen es gibt und welche Rollen das Tonic-Water in der Welt des Gins spielt. Während des Abends erfahren die Teilnehmenden mehr über die zahlreichen Kombinationen von Gin und Tonic und werden erleben, welche Geschmacksvarianten möglich sind. Das Tasting unter der Leitung von Kristina Kramer, Sommelière aus Heilbronn findet in der Zeit von 19 bis circa 21 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.