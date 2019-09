Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

ASBACH – Körperverletzung unter Nachbarn in Asbach – Am Sonntag, 29. September 2019 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus nach Asbach beordert. Dort waren zwei Nachbarn in einen Streit geraten. Im Verlauf des zunächst verbalen Streits schlug der 37jährige Beschuldigte seinem Nachbarn plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Quelle: Polizei