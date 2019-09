Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

WILLROTH – KG Willroth lädt zum närrischen Dämmerschoppen am Samstag, 2. November, ein – Im Dorf mit dem Förderturm fällt der Startschuss für die fünfte Jahreszeit bereits vor dem 11.11. – Die fünfte Jahreszeit steht in einigen Tagen wieder vor der Tür und die Narren aus Willroth und den umliegenden Ortsgemeinden fiebern hoffnungsvoll der närrischen Zeit entgegen. Den Start machen als erste im Kirchspiel Horhausen die Karnevalsfreunde aus Willroth. Bereits vor dem 11.11. lädt die KG Willroth zu ihrem fröhlichen Dämmerschoppen am Samstag, 2. November herzlichst ein. Dann wird der bevorstehende Start der fünften Jahreszeit im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ kräftig gefeiert. Los geht es um 19:11 Uhr. Auch die neue Session steht wieder unter dem Motto: „Mir blaiwen dran!“. Der Vorstand freut sich schon jetzt auf viele Besucher. Text: Kai-Uwe Becker – Foto: KG Willroth

Foto: Mit Vollgas startet der Vorstand der KG Willroth in die neue Session und freut sich auf den Startschuss am 2. November.