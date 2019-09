Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

SCHEUERFELD – Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomaten in Scheuerfeld – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 27. auf 28. September, versuchten unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in der Ortslage Scheuerfeld aufzubrechen. Eine Anwohnerin teilte der Polizei am Samstagmorgen, 28. September, mit, dass der Automat vor ihrem Haus in der Waldstraße aufgebrochen worden sei. Vor Ort wurde von der Polizei festgestellt, dass der Geldscheineinfuhrschacht aus dem Gehäuse gerissen war. Der Automat blieb jedoch verschlossen, sodass die Täter ohne Beute flüchten mussten. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden.

Ebenso verhielt es sich bei einem weiteren Automaten am Sonnenweg/Mittelstraße, der im Rahmen der Nachsuche in der Ortslage. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 -926-0. Quelle: Polizei