Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

KOBLENZ – Schildkröte in Koblenz auf Reisen – Am Samstag, 28. September 2019, entdeckte ein Passant gegen Mittag eine circa 40 Zentimeter große Gelbwangenschildkröte, die sich im Bereich zwischen Römerstraße und Bahnhof unter einem Werbeschild versteckt hatte. Das Tier wurde anschließend in das Tierheim Koblenz gebracht. Quelle: Polizei