Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wandervögel unterwegs auf dem Weg nach Marienthal – Am Mittwoch, den 16. Oktober machen sich die Wandervögel auf nach Marienthal. Gestartet wird um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Weyerdamm. Es ist eine geführte Wanderung, die völlig kostenlos ist und an der ohne Anmeldung teilgenommen werden kann. Hunde können gerne mitwandern. Die Wegstrecke ist circa sieben Kilometer lang und in zwei Stunden gut zu bewältigen. Zurück nach Altenkirchen wird mit der Bahn gefahren. Kosten circa 3 Euro pro Person. Der abschließende Cafébesuch wird natürlich nicht fehlen. Infos: 02681/2890