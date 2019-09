Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfall auf der B 62 bei Wallmenroth – Am Samstag, 28. September, gegen 08:20 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann aus Betzdorf mit seinem Ford Transit die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Wissen. In Höhe Dasberg verlor er in einer unübersichtlichen scharfen Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, touchierte seitlich den entgegenkommenden PKW eines 29jährigen Mannes aus Wissen, der noch versucht hatte auszuweichen und dabei die Schutzplanke streifte. Der Ford Transit wurde anschließend wieder auf seine Fahrspur zurückgeschleudert und stieß seinerseits gegen die Schutzplanke. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden insgesamt von rund 10.000 Euro. Quelle: Polizei